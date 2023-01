Con l’Arrampicata origami completati i giochi al Parco degli gnomi di Vignola

Ultime rifiniture con il trapano e l’Arrampicata origami è stata installata. Nella mattinata di giovedì 12 gennaio, gli operai della Proludic, azienda della provincia di Alessandria che produce e installa giochi e attrezzi fitness outdoor per parchi pubblici, hanno finito di installare l’ultima attrezzatura ludica ancora mancante per concludere le operazioni di completa sostituzione dei giochi per bambini ammalorati presenti nel Parco degli gnomi, in via Cornadura, a Brodano.

Purtroppo, le attrezzature ludiche presenti nell’area verde a servizio del quartiere e delle scuole elementari Calvino erano talmente deteriorate che i tecnici della ditta specializzata incaricati delle verifiche periodiche le avevano giudicate ormai irrecuperabili ed erano, quindi, state rimosse in toto. L’Amministrazione ha quindi avviato il percorso per la loro completa sostituzione, in due fasi. Nel 2022 sono state installate un’altalena, un castello con doppio scivolo e arrampicata denominato “La Casa degli gnomi”, un tunnel, un’altalena a molla e una talpa, tutti completi di una specifica pavimentazione colorata in gomma antitrauma. Si trattava di giochi pensati per i più piccoli (da 1 o 2 anni in su), mancava ancora l’ultimo gioco pensato per i più grandicelli. Ora, ai primi del 2023, anche l’Arrampicata origami, gioco predisposto per i bambini dai 5 anni in su, è stata installata. Attende ora, come previsto dalla normativa vigente, il collaudo che sarà effettuato da una ditta specializzata. La prima tranche di giochi installati è costata quasi 49mila euro, questo ultimo gioco ha un costo di oltre 26mila euro.

“Come avevamo promesso ai bambini delle scuole elementari che mi avevano scritto nei primi mesi dell’insediamento della nostra Giunta – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori – abbiamo completamente rinnovato i giochi del parco. Abbiamo scelto attrezzature che fossero a tema con il nome del parco, ma soprattutto ci siamo indirizzati verso giochi che la ditta fornitrice ha pensato come inclusivi, adatti, insomma, sia per chi ha deficit motori che altri disturbi cognitivi. Si è trattato di un investimento importante, suddiviso su due annualità, reso indispensabile dal fatto che avevamo dovuto togliere, perché ammalorati, tutti i giochi installati in precedenza. L’altra area verde priva di attrezzature ludiche è quella di via Vigna. Anche per questo parco abbiamo già ordinato, e siamo in attesa della consegna, un set completo di attrezzature: un’altalena, una torretta con scivolo, due giochi a molla, di cui uno inclusivo, e una casetta inclusiva”.

Nei mesi scorsi, i tecnici del Comune hanno lavorato alla messa in sicurezza di tutti i giochi presenti nei cortili di tutte le scuole materne ed elementari vignolesi. Ora l’obiettivo a cui lavorare è la riqualificazione del Parco dei sogni.