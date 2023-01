Castelfranco Emilia, al via le iscrizioni per i Servizi scolastici e per la Scuola d’Infanzia per l’Anno scolastico 2023/2024

Dal 16 al 30 gennaio 2023 saranno aperte le iscrizioni per la Scuola d’Infanzia e per i Servizi scolastici a domanda individuale, organizzati dalla Città di Castelfranco Emilia nell’ambito degli interventi per il Diritto allo studio, per facilitare l’accesso al sistema scolastico e sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Tra i servizi proposti, due sono rivolti alle Scuole d’Infanzia e Primarie, refezione scolastica e prolungamento orario, mentre il trasporto scolastico è fornito agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del territorio comunale.

Per gli utenti che sono già iscritti al trasporto è possibile modificare, per il prossimo anno scolastico, il punto di raccolta o la tipologia di servizio, presentando via e-mail all’ufficio scuola il modulo scaricabile dal sito web comunale, entro il 30 maggio 2023.

Il servizio di refezione scolastica è rivolto alle Scuole d’Infanzia e alle Scuole Primarie del territorio, che attualmente conta circa duemila gli iscritti al servizio.

Dovranno presentare domanda di iscrizione alla mensa solo i bambini e le bambine che frequenteranno la prima classe della Primaria, mentre non dovranno iscriversi gli alunni frequentanti la Scuola d’Infanzia, poiché l’iscrizione alla scuola comporta l’automatica ammissione al servizio refezione scolastica.

Il servizio comprende, per la Scuola d’Infanzia e per gli alunni della Scuola Primaria frequentanti il servizio di post-scuola, il pasto del mezzogiorno e la merenda.

“Continuiamo a investire per la qualità del servizio mensa” commenta l’Assessore all’Istruzione, Rita Barbieri “menù della ristorazione scolastica, infatti, sono articolati in autunno-inverno e primavera-estate, per favorire l’uso di prodotti di stagione e adeguare l’alimentazione al clima e sono strutturati su cinque settimane, per garantire una corretta varietà di proposte e intercettare i gusti di tutti”.

Il servizio garantisce, inoltre, pasti speciali elaborati ad hoc, in presenza di malattie o intolleranze certificate.

I servizi di Prolungamento orario, infine, hanno l’obiettivo di garantire l’assistenza fuori dall’orario scolastico agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria, al fine di rispondere alle esigenze di genitori impegnati in attività lavorativa.

I servizi si svolgono all’interno dei plessi scolastici in spazi concordati con le istituzioni scolastiche, con angoli dedicati in cui il bambino potrà sperimentare gioco libero e attività progettate guidate dall’educatore. Il servizio pre-scuola, si svolge dalle ore 7:30 fino all’inizio delle attività didattiche, e il post-scuola, accoglie bambini dalla fine delle attività didattiche fino, di norma, alle ore 18:00.

Gli utenti che a partire da settembre 2023 intendono fruire per la prima volta dei servizi scolastici devono presentare istanza dal 16 al 30 gennaio 2023. Le iscrizioni avverranno esclusivamente online per gli utenti in possesso di credenziali di autenticazione SPID o CIE o CNS.

Per gli utenti sprovvisti di strumentazione informatica o che necessitano di assistenza, saranno disponibili delle postazioni internet presso lo Sportello del Cittadino.

Per gli iscritti nell’anno scolastico corrente, l’iscrizione è tacitamente rinnovata, salvo espressa rinuncia da presentare entro il 30 maggio 2023.

Nel mese di gennaio aprono anche le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, per i bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni.

“Per la fascia di età 0/6 anni” ricorda inoltre l’Assessore Barbieri “è noto che una tra le più importanti agenzie educative e formative per il benessere e la crescita armonica dei bambini e delle bambine sia la Scuola dell’Infanzia, che fa parte del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni e, insieme al Nido e alla Scuola Primaria, è considerata un importante gradino del percorso di istruzione”

Sono dodici le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio, di cui otto a gestione statale e quattro paritarie private.

Per accedervi, i genitori dovranno presentare domanda di iscrizione già dalla prime settimane del 2023: dal 9 al 30 gennaio, direttamente presso le segreterie scolastiche delle singole scuole paritarie, mentre dal 16 al 30 gennaio sarà possibile presentare domanda di iscrizione alle scuole d’infanzia statali, gestite dall’Ufficio Unico del Comune, con modalità online, collegandosi al portale delle “iscrizioni scolastiche on-line” sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco Emilia.