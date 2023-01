Buon compleanno a Liliana Cavani. Gli auguri di Bonaccini e Felicori alla regista nata a Carpi novanta anni fa

“Tanti auguri a Liliana Cavani che oggi, 90 anni fa, nasceva a Carpi, in provincia di Modena, da dove è partita per creare capolavori che rimarranno per sempre nella storia del nostro cinema e della cultura italiana”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori, hanno voluto esprimere le proprie felicitazioni alla regista, nel giorno del suo compleanno.

“Intellettuale laica e amante delle verità, anche scomode, nei propri film la Cavani è sempre stata particolarmente sensibile all’evoluzione culturale nel nostro Paese – continuano Bonaccini e Felicori – attraverso la cinepresa la regista emiliana ha affrontato i nodi critici della contemporaneità e ha anticipato nelle sue opere tematiche di grande attualità, sempre con uno stile orientato al confronto e alla riflessione critica”.

“A questa intellettuale, figlia di una terra che al cinema ha dato e continua a dare tantissimo- concludono- vogliamo esprimere i migliori auguri e ringraziarla per i suoi capolavori che hanno raccontato il nostro tempo attraverso il suo sguardo attento e irriverente”.