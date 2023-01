Ancora pochi giorni ad Albinea per iscriversi al concorso di poesia

Restano ancora pochi giorni per iscriversi al concorso di poesia indetto dal Circolo Albinetano, che taglierà così il traguardo della settima edizione. Il termine ultimo per inviare le opere sarà il 31 gennaio 2023.

Il concorso è a “tema libero”, ed è aperto a tutti i residenti della nostra provincia. Le sezioni saranno tre: “Giovani” (dai 13 ai 18 anni compiuti entro il 31 dicembre 2022), con tre premi, “Adulti – dialetto”, con tre premi e “Adulti – lingua italiana”, con quattro premi.

Ogni autore potrà presentare al massimo due poesie inedite (non pubblicate negli ultimi 5 anni). Per le poesie in dialetto servirà anche la traduzione in italiano. Le opere dovranno essere spedite via e.mail, in formato word con nome e cognome, indirizzo e numero di telefono a: mariuccia.fer@gmail.com. Per i minori di 18 anni occorre la firma del genitore o chi ne fa le veci. Chi fosse sprovvisto di e-mail può spedire per posta i componimenti, con relativa quota di partecipazione, a Mariuccia Ferrari, via Grandi 3, 42020 Albinea.

I partecipanti interessati ad entrare nel volume-raccolta dei componimenti, che verrà consegnato il giorno della premiazione (sabato 15 maggio 2023), dovranno aggiungere 10 euro per ogni copia del libro richiesto.

I testi di tutti i partecipanti saranno esaminati da una apposita commissione il cui giudizio sarà inappellabile.

Gli organizzatori si riservono il diritto di pubblicazione delle poesie indipendentemente se vincitrici e/o in graduatoria e i partecipanti si assumono la responsabilità per quanto concerne l’autenticità di ognuna delle opere inedite inviate.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 13 maggio 2023 ad Albinea. Le poesie vincitrici saranno lette da persone competenti. A tutti i poeti partecipanti verrà consegnato attestato di partecipazione.

Per informazioni relative al presente bando rivolgersi a: Mariuccia Ferrari (mariuccia.fer@gmail.com – tel. 339 1069819), Avio Bolondi (aa.bolondi@hotmail.it – tel. 335 5827526) o ad Amos Bonacini (amos.bonacini@gmail.com – tel.348 3234495).