Rocca di Vignola, sabato e domenica visite guidate e lezioni di storia dell’arte a cura di Luca Silingardi

Sabato 14 gennaio alle 15.30 e domenica 15 gennaio alle 10 e alle 15.30, presso la Rocca di Vignola visite guidate – lezioni di storia dell’arte a cura di Luca Silingardi.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando o inviando un messaggio whatsapp a Luca Silingardi: 338 2001414. I posti disponibili sono solo 30 per ciascun turno. Il costo della visita guidata – lezione di storia dell’arte è di € 10,00 per ciascun partecipante

(compresi i ragazzi di età inferiore ai 18 anni) da versare prima dell’inizio della visita.

La prenotazione è obbligatoria e impegnativa. La visita guidata – lezione di storia dell’arte è strutturata per un pubblico di età superiore ai 10 anni.

Il biglietto d’ingresso alla Rocca di Vignola è gratuito e dovrà essere ritirato dai partecipanti in biglietteria prima dell’inizio della visita guidata. Ritrovo sotto il porticato davanti all’ingresso (Piazza Contrari – Vignola) 15 minuti prima della visita.