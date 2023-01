Formigine: un castello a fumetti

Una nuova opportunità per le ragazze e i ragazzi da 12 a 17 anni: è “Un castello di fumetti”, corso realizzato dal noto fumettista Stefano Landini (Marvel, Sergio Bonelli Editore), con il patrocinio del Comune di Formigine e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Saranno 10 incontri al castello di due ore ciascuno dalle 17 alle 19, con partenza il 24 gennaio, per imparare le basi del linguaggio del fumetto e i metodi necessari per costruire una tavola a fumetti completa, dalle singole vignette al progetto finale. Non sono richieste competenze pregresse, ma solo tanta passione e voglia di provare e mettersi in gioco!

“Sono molto soddisfatto di questa nuova proposta al castello per i giovani del territorio perché come Amministrazione crediamo che sia necessario fare uno sforzo per attrarre sempre più anche gli adolescenti a partecipare alla vita culturale di Formigine. Il fumetto è certamente un linguaggio espressivo potente e attuale e per questa motivazione crediamo di essere sulla strada giusta” è il commento dell’Assessore alla Cultura Marco Biagini.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 059 416277 o scrivere una e-mail a castello@comune.formigine.mo.it.