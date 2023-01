Due nuove interessanti iniziative proposte dal Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia

Con il nuovo anno il Centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia propone altre due interessanti iniziative. Martedì 17 gennaio prenderà il via “Benvenuta adolescenza”, un ciclo di 4 serate di gruppo per genitori con figli dagli 11 ai 14 anni con la coordinatrice del Centro per le famiglie Simona Bernini e la psicologa e psicoterapeuta Cristina Chiari, dedicate ai genitori che desiderano confrontarsi sui cambiamenti connessi alla crescita dei figli. Si inizia affrontando il tema “So-stare o entrare: un delicato equilibrio”, per poi proseguire il 31 gennaio con “Rischi, pericoli, bellezze”, il 28 febbraio con “Luci, ombre e colori dell’identità” e il 28 marzo “Sessualità e affettività”.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno di martedì dalle 18.30 alle 20.30 nella sede del Centro per le Famiglie, in via Fogliani 7 (ex palazzina Lodesani, terzo piano) a Comune di Scandiano. Iscrizione sempre aperta scrivendo a centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it o telefonando al numero 0522985903.

Mercoledì 25 gennaio, nella sala polivalente Skizzo in via De Gasperi a Rubiera, partirà invece un nuovo corso di massaggio infantile (0-6 mesi). Otto gli incontri in programma per altrettanti mercoledì di fila, sempre dalle 16.30 alle 18.30: 5 dedicati al massaggio neonatale, 3 al sostegno della genitorialità con la partecipazione di una ostetrica del Consultorio Salute Donna, della pedagogista del Comune e di un operatore della Biblioteca comunale che presenterà il progetto nazionale “Nati per leggere” e illustrerà i servizi di lettura per bambini 0-3 anni.

Per informazioni e iscrizioni a tutte le iniziative è possibile contattare il Centro per le famiglie: telefono 0522-985903, mail centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it. Per il corso di massaggio neonatale il numero massimo di bambini è fissato in 10: le attività sono gratuite e rivolte prioritariamente alle famiglie residenti nei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano).