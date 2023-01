Controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie dell’Emilia-Romagna

10697 persone controllate, 1 arrestata, 22 violazioni amministrative elevate, 10 minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunità.

Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna in occasione delle festività, che ha visto impegnati, sull’intero territorio regionale, 751 pattuglie della Specialità in uniforme e in abiti civili per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa, anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.