Storie dal manicomio in biblioteca Cionini

Si svolgerà sabato prossimo, 14 gennaio a partire dalle ore 16 presso la Biblioteca Cionini di via Rocca, il primo appuntamento dell’anno per quanto riguarda la rassegna “Leggiamoci: libri, vita e storie”.

A partire dalle ore 16 Francesco Paolella presenterà “Storie dal manicomio” (Biblioteca Clueb, 2022): undici storie di internati psichiatrici in una struttura considerata d’eccellenza, ambientate tra gli anni Settanta dell’Ottocento e gli anni Quaranta del secolo successivo.

I protagonisti di questo libro sono uomini e donne passati da uno dei più grandi manicomi italiani, il “San Lazzaro” di Reggio Emilia.

Ognuno di loro ha avuto un’esistenza unica, e l’autore ne ha raccontato gli amori impossibili, le ambizioni letterarie, i contrasti familiari, le visioni mistiche e le pratiche magiche, lasciando sullo sfondo le diagnosi psichiatriche.

Leggendo le cartelle cliniche conservate nell’archivio del “San Lazzaro”, è stato possibile ricostruire queste storie di vita, ognuna nella propria irriducibile eccezionalità: dall’avvocato al seguito di Garibaldi nelle guerre risorgimentali, alla giovanissima prostituta in fuga dal manicomio grazie alla guerra, al finto medico che girava per il mondo e scrisse al papa per diventare suo ambasciatore.

D’altra parte, da queste vicende emerge chiaramente il mandato assegnato negli ultimi due secoli alla psichiatria e ai manicomi: difendere la società da una infinita serie di deliri, stranezze e anormalità.

L’appuntamento è per sabato 14 gennaio a partire dalle ore 16 in biblioteca Cionini (via Rocca 22) con ingresso libero e gratuito. Prenotazione consigliata via email o telefono

biblioteca@comune.sassuolo.mo.it, 0536/880813.