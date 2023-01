Scuole d’infanzia, a Maranello tre “open day” per le famiglie

Scuole aperte a Maranello. In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, gli istituti maranellesi propongono alle famiglie e ai genitori la possibilità di visitare gli spazi e le strutture: una bella opportunità per conoscere gli ambienti che i loro figli frequenteranno a partire dal prossimo settembre.

Tre le giornate previste per le scuole d’infanzia, tutte con appuntamenti fissati alle ore 17: giovedì 12 gennaio alla Bertacchini-Borghi (Via Claudia 81), lunedì 16 gennaio alle Obici di Pozza (Via Ponchielli 58) e alle Jacopo Da Gorzano (Via Ticino 19), martedì 17 gennaio alle Sorelle Agazzi (Piazza Amendola 9) e alle Cassiani (Via Gioia 2). In programma anche open day “virtuali”, in modalità online, per le scuole secondarie di primo grado Galilei e Ferrari: per saperne di più si possono visitare i siti dei rispettivi istituti comprensivi.

Le giornate aperte, come detto, sono organizzate in occasione delle iscrizioni al nuovo anno scolastico, da effettuare entro il 30 gennaio. Per le scuole d’infanzia occorre fare domanda online sul portale Entranext, per la scuola primaria (elementari) e per la secondaria di primo grado (medie) e secondo grado (superiori) sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per agevolare le iscrizioni alle famiglie prive di strumentazione informatica i due istituti comprensivi di Maranello offrono un servizio di supporto, da concordare su appuntamento telefonico con la segreteria scolastica. Sul sito del Comune di Maranello una pagina dedicata con tutte le informazioni utili.