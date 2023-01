Nel weekend a Formigine una mostra su cani e gatti

Dopo l’anteprima della presentazione del calendario solidale Pelosi d’autore in occasione della XXXII edizione del Premio Internazionale Profilo Donna a dicembre, il 14 e 15 gennaio, grazie alla collaborazione con il Comune di Formigine, si terrà presso la Sala Loggia (Piazza Repubblica 5) la mostra fotografica dei cani e dei gatti che sono stati ritratti da Massimo Mantovani tra Modena, Parma, Milano e Roma.

Per il secondo anno consecutivo, l’idea di realizzare un calendario solidale da parte del noto fotografo carpigiano, è stata accolta dall’Associazione di Promozione Sociale Donne del 2000APS che porterà, grazie alla vendita dei calendari, cibo ai canili e gattili del territorio.

“E’ da alcuni anni che mi dedico a questo tipo di fotografie – dice Massimo Mantovani – e la naturalezza dei soggetti non in posa, come invece succede per la moda, mi appassiona e mi diverte. Per questo ho lanciato l’idea a Donne del 2000APS soprattutto con l’intento di aiutare gli amici a quattro zampe meno fortunati, che sono sempre troppi nonostante la sensibilizzazione fatta contro l’abbandono…”.

Dopo aver sostenuto il canile di Modena e il Centro Soccorso Animali nel 2022, quest’anno gli aiuti andranno al gattile di Marzaglia e a Punto e Virgola: il canile-gattile di Magreta.

La mostra sarà inaugurata sabato 14 gennaio alle 11.30 con la partecipazione del sindaco di Formigine Maria Costi, l’assessore per la Città sostenibile 2030 Giulia Bosi, oltre che le volontarie del canile-gattile di Magreta e con la presenza del fotografo Massimo Mantovani e di Cristina Bicciocchi, presidente di Donne del 2000APS.

“Questa iniziativa, per la quale siamo grati a Cristina Bicciocchi e Massimo Mantovani – commenta Giulia Bosi – ci dà la possibilità di puntare i riflettori sugli animali che vengono abbandonati. Anche nell’anno appena trascorso, è stato portato avanti un lavoro intenso da parte degli operatori e dei volontari del canile e gattile intercomunale “Punto & Virgola” di Magreta. La struttura, che ospita cani e gatti provenienti dai territori di Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Sassuolo, oltre che da altri Comuni della zona montana della Provincia con cui è stata attivata una convenzione, è gestita dalla Cooperativa Caleidos in collaborazione con l’associazione di volontariato 4 zampe per l’Emilia, che ringraziamo per la competenza e per la passione”.

Nel 2022, sono entrati in canile 250 cani e 68 sono stati adottati. 99 sono ancora quelli presenti in struttura. Per i gatti, come sempre, i numeri degli ingressi sono maggiori, anche a causa delle numerosissime cucciolate che con il periodo estivo affollano gli spazi. Nell’anno da poco concluso, infatti, i gatti entrati sono stati 363 e quelli adottati 250. Quelli oggi ancora presenti sono 52. Per quanto riguarda le sterilizzazioni dei gatti effettuate, in struttura e nelle colonie del distretto, sono state 281.

All’interno del canile e gattile, oggi un vero e proprio fiore all’occhiello della Provincia, oltre alle normali attività vengono portate avanti campagne di sensibilizzazione sull’importanza delle adozioni consapevoli, della buona gestione dell’animale e della sterilizzazione, ma anche open day per la cittadinanza, visite didattiche per gli studenti, attività con persone disabili, giornate a tema e tanto altro.

Per adottare un cane è necessario prendere appuntamento al numero 347 7933723, mentre per l’adozione dei gatti è sufficiente recarsi in struttura nei giorni e orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 16 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 17.