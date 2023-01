Mercoledì 11 gennaio webinar Lapam per presentare un bando regionale per imprese femminili

“Un bando per incrementare l’imprenditoria femminile sul nostro territorio, un’occasione importante per dare impulso alle realtà portate avanti da donne. La Regione Emilia Romagna ha recentemente deliberato un bando a sostegno dell’imprenditoria femminile per promuovere sia lo sviluppo delle nuove imprese femminili, sia il consolidamento di quelle esistenti, per questo come Donna Impresa Lapam siamo impegnati per diffondere questa opportunità”.

Rita Cavalieri, presidente Donne Impresa Lapam, presenta così il webinar gratuitro che Lapam organizza mercoledì 11 gennaio alle ore 14. “I contributi saranno erogati a fondo perduto e verranno destinati a piccole e medie imprese dislocate nel territorio regionale, con lo scopo di favorire la crescita dell’iniziativa imprenditoriale femminile – sottolinea Cavalieri -. Il webinar che abbiamo organizzato intende spiegare le modalità di accesso al bando e fornire alcuni chiarimenti, al termine della presentazione sarà possibile porre domande al relatore”.

La presentazione del bando regionale sull’imprenditoria femminile sarà curata da Federico Cantelli, responsabile Ufficio Credito e Finanza Agevolata Lapam Confartigianato, modera Elena Baraldi referente Movimento Donne Impresa Lapam.