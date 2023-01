“La sicurezza è di casa” il 12 fa tappa a S. Croce

Riprende dopodomani, giovedì 12 gennaio, il ciclo “La sicurezza è di casa”, incontri pubblici organizzati da Comune, Carabinieri e Polizia Locale con consigli pratici e testimonianze per difendersi da truffe a domicilio e furti in abitazione: il nuovo appuntamento è a Santa Croce, nella sede del circolo “Arcobaleno”, in via Giliberti 1, con inizio alle ore 15:00.

L’iniziativa, che in questi termini ha pochi precedenti in regione, è aperta a tutti, e in particolare a parenti, amici e vicini di persone anziane, le più bersagliate dai truffatori “porta a porta”, che si approfittano della loro debolezza psicologica.

“La sicurezza è di casa” prevede una decina di appuntamenti in tutto il territorio comunale: i prossimi saranno il 28 gennaio al circolo “Guerzoni” e il 7 febbraio al “Gorizia”; altre date sono in via di definizione a Fossoli, San Martino, Quartirolo e Cibeno.