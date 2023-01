Gene Gnocchi al Cinema Teatro Massarenti Molinella venerdì 13 gennaio

Venerdì 13 gennaio 2023 (ore 21.15) presso il Cinema Teatro Massarenti di Molinella GENE GNOCCHI in ‘Se non ci pensa Dio ci penso io’ di Gene Gnocchi e Marco Posani con Diego Cassani alla chitarra. Scritto con Luca Fois, Massimo Bozza e Cristiano Micucci, regia Gene Gnocchi e Marco Posani. Produzione International Music and Arts

L’artista torna in teatro con uno spettacolo in cui la stralunata comicità che lo caratterizza da sempre si mescola con riflessioni a volte sarcastiche, a volte amare.

Gene Gnocchi, dopo aver saputo che Dio è una frequenza quantistica, ingaggia un tecnico, pensando sia esperto in materia di quanti, per parlare con l’Assoluto attraverso una vecchia radio e farsi spiegare da Lui il perché di tante cose che succedono sulla Terra e che non lo convincono.

In attesa di un contatto con l’Altissimo, il protagonista, che lavora direttamente per Suo conto come capufficio, comincia a elencare una serie di fatti da lui protocollati e che Dio, nella sua onniscienza, avrebbe già da tempo dovuto sistemare per il bene dell’umanità e in particolare del nostro piccolo povero Paese: l’Italia.

Dalla radio arrivano voci e informazioni che invece di risolvere il problema lo complicano.

Questi inconvenienti rendono il rapporto tra Dio e Gene sempre più difficile, al punto tale che, con un colpo di scena, le parti si invertono.

E ogni sera questo conflitto esplode, lasciando allo spettatore la libertà di scegliere chi ha ragione tra i due.

Alla chitarra Diego Cassani, da molti anni compagno d’avventura di Gnocchi, che punteggia le astrazioni del capufficio con soli e ritmiche che vanno dal teatro contemporaneo alla musica popolare.

Costo dei biglietti: Intero € 18,00 – Ridotto € 16,00 Acquisto biglietti On line www.diyticket.it oppure presso i seguenti punti vendita: Nuovo Punto Centrale, Via Mazzini 117 – Molinella – Cartofollia, Via Marconi 9/11 – Molinella (Bo) biglietteria del teatro, nei giorni di spettacolo, dalle 20 alle 21.15.