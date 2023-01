Scuola dell’infanzia, le rimodulazioni dell’offerta approvate dalla Giunta di Bologna per l’anno 2023/2024

In vista del prossimo anno scolastico, la Giunta comunale ha approvato alcune azioni di consolidamento e rimodulazione dell’offerta complessiva fra i diversi territori per confermare l’obiettivo della generalizzazione della scuola d’infanzia per tutti i bambini e le bambine e dunque il mantenimento dell’azzeramento della lista di attesa realizzato negli ultimi anni.

“Continua l’importante offerta che in questi anni ha azzerato la lista d’attesa, con un sistema integrato a forte guida comunale- è il commento dell’assessore alla Scuola Daniele Ara-. In queste settimane sarà possibile partecipare agli incontri illustrativi di quartiere e agli open day delle strutture affinché ogni famiglia sia nelle condizioni di effettuare la scelta migliore”.

Anche per il 2023/2024 si conferma l’offerta incrementale di posti già attivata negli anni scorsi in convenzione con alcune scuole private paritarie del territorio, già rientranti nell’offerta pubblica di scuola d’infanzia. Questo consentirà ai bambini e alle bambine già frequentanti di concludere il percorso, e garantirà una quota di posti da potere eventualmente assegnare a chi rimane in lista d’attesa, in base all’esito della domanda d’iscrizione.

Confermato anche il percorso già avviato per l’anno scolastico in corso verso la riduzione, da 26 a 25 posti, della ricettività delle sezioni delle scuole d’infanzia comunali e, nel rispetto delle competenze istituzionali previste, di quelle statali, previa verifica della situazione delle domande e in presenza di posti vacanti nel territorio di riferimento.

Si confermano inoltre le esperienze dei poli per l’infanzia 0-6 già avviate a partire dall’anno scolastico 2020/2021, costituiti da un nido e una scuola dell’infanzia ubicati in un unico plesso o in edifici adiacenti: nido “Il Cavallino a dondolo” e scuola d’infanzia “Al Cinema!” (gestiti dalla Fondazione Gualandi); nido “Tovaglie” e scuola d’infanzia “Padiglione”; nidi “Cavina”/“Bruco Rosa” e scuole d’infanzia “Giuseppe Dozza”/“Dall’Olio”.

L’esperienza sarà ampliata con l’istituzione dei seguenti nuovi poli: nido “Grosso” e scuola d’infanzia “Grosso”; nido “Nuovo Croce Coperta” e scuola d’infanzia “Lanzarini”; nido “Amico Gattone” e scuola d’infanzia “Gida Rossi”; nido “Zucchero Filato” e scuola d’infanzia “Gabelli-Bacchi”. Infine, nell’ambito del complesso scolastico costituito dal nido “Alpi” e dalla scuola “Baroncini”, è previsto il polo 1-6 “Un piccolo gruppo che cresce” composto dalla sezione medi/grandi del nido “Alpi” e da una sezione eterogenea della scuola d’infanzia “Baroncini”.

Al Quartiere San Donato-San Vitale si prevede la riapertura delle due sezioni della scuola dell’infanzia Rocca al fine di ripristinare la capienza piena della scuola, cioè sei sezioni.

Al Quartiere Savena tra alcuni giorni sarà inaugurata la nuova scuola “Giancarlo Cerini” in via Alberto Mario, dove vengono trasferite le tre sezioni della succursale della scuola Domenico Savio, ospitata fino al 23 dicembre scorso presso i locali di Asp Città di Bologna in via Bassano del Grappa.

Sempre al Savena si prevede in prospettiva il superamento della sezione di scuola d’infanzia presso il nido Abba e il ripristino della capienza originaria del nido, garantendo in continuità i posti per i bambini della della classe di età ”medi” e “grandi”.

Prosegue anche il percorso pluriennale di ripristino della capienza originaria del nido Roselle, prevedendo anche per l’anno scolastico 2023/2024 l’accesso alla sezione dell’infanzia ubicata nel plesso solo a bambini già frequentanti la classe di età “grandi” (5 anni).

Il 2023 sarà anche l’anno di avvio dei cantieri dei nuovi progetti finanziati nell’ambito del PNRR che porteranno ad un significativo aumento dell’offerta pubblica di servizi educativi 06 e all’accoglimento di tutte le domande per il nido d’infanzia, con l’obiettivo di lista d’attesa zero anche per questo importante servizio.

Uno dei progetti finanziati dal PNRR è il Polo per l’infanzia di via Monterumici 1 (Polo Marzabotto) che prevede tre nuove sezioni di scuola dell’infanzia e quattro nuove sezioni di nido. Per consentire i lavori di realizzazione di questo nuovo Polo, la cui ubicazione è prevista nelle immediate adiacenze del complesso che ospita le scuole dell’infanzia Dall’olio e Dozza e i nidi Bruco Rosa e Cavina, è stato necessario rimodulare l’offerta di scuola dell’infanzia del bacino territoriale di riferimento.

Per l’anno scolastico 2023/24 non saranno quindi attivate la sezione 3 anni della scuola Dall’Olio e la sezione della scuola dell’infanzia Marameo, prevedendo per quest’ultima il ripristino della capienza originaria del nido Marameo. Le modifiche sono state necessarie per permettere, nei prossimi mesi, di rivedere l’organizzazione degli spazi del plesso Dall’Olio-Dozza-Bruco Rosa in vista dell’avvio del cantiere.

Le riduzioni operate non incidono sulla capacità dell’offerta complessiva della Città di far fronte alla domanda potenziale. Verrà comunque attivato un attento monitoraggio dell’andamento della domanda effettiva nell’ambito del territorio di riferimento – bacino Saffi- che tuttavia presenta un’offerta del sistema integrato adeguata alla domanda potenziale, anche tenuto conto dei margini di disponibilità di posti esistenti nell’intero Quartiere e in quelli limitrofi. L’Amministrazione comunale garantirà pertanto ogni necessaria azione per una equilibrata distribuzione della domanda.