Prosegue la presenza dell’ufficio mobile della Polizia Locale nelle frazioni dell’unione Bassa Reggiana

Anche nei mesi di gennaio e febbraio 2023 continua la presenza dell’ufficio mobile della Polizia Locale nelle frazioni dell’Unione Bassa Reggiana. Nuove date si aggiungono, quindi, a quelle già calendarizzate nei mesi precedenti.

Il Comandante del Corpo Unico, Alberto Sola, esprime soddisfazione in merito all’accoglimento favorevole dell’iniziativa da parta dei cittadini: “L’apprezzamento riscontrato nei mesi di sperimentazione ci porta a continuare questa iniziativa per dare la possibilità a coloro che abitano nelle zone più periferiche di interagire più facilmente con gli agenti. Questa rappresenta anche un’opportunità per conoscere meglio tutte le peculiarità del nostro territorio”.

La presenza di un ufficio mobile nelle frazioni degli otto comuni dell’Unione rientra nell’ambito del progetto regionale di miglioramento del ruolo di polizia di comunità che sta sviluppando il Corpo Unico di Polizia Locale Bassa Reggiana. Si tratta di un automezzo attrezzato, con agenti di polizia locale che si posizioneranno nei principali punti di aggregazione delle singole frazioni.

Il servizio di prossimità verrà svolto, per i mesi di gennaio e febbraio, secondo questo calendario:

DATA LUOGO ORARIO 10.01 Pieve di Guastalla dalle 9:30 alle 10:30 12.01 S. Rocco di Boretto dalle 9:00 alle 10:00 13.01 S. Maria di Novellara dalle 9:00 alle 10:00 13.01 S. Rocco di Guastalla dalle 9:30 alle 10:30 14.01 S. Giovanni di Novellara dalle 9:00 alle 10:00 17.01 S. Giacomo di Guastalla dalle 9:30 alle 10:30 19.01 Sorbolo di Brescello dalle 9:00 alle 10:00 19.01 S. Vittoria di Gualtieri dalle 9:30 alle 10:30 21.01 S. Bernardino di Novellara dalle 10:00 alle 11:00 26.01 Casalpò di Poviglio dalle 9:00 alle 10:00 26.01 Villarotta di Luzzara dalle 9:30 alle 10:30 02.02 Lentigione di Brescello dalle 9:00 alle 10:00 03.02 S. Giovanni di Novellara dalle 9:30 alle 10:30 04.02 S. Bernardino di Novellara dalle 14:00 alle 15:00 07.02 Pieve di Guastalla dalle 9:30 alle 10:30 08.02 S. Maria di Novellara dalle 9:30 alle 10:30 09.02 S. Croce di Boretto dalle 9:00 alle 10:00 14.02 S. Rocco di Guastalla dalle 9:30 alle 10:30 16.02 Fodico di Poviglio dalle 9:00 alle 10:00 21.02 S. Giacomo di Guastalla dalle 9:30 alle 10:30 23.02 S. Vittoria di Gualtieri dalle 9:30 alle 10:30 23.02 Ghiarole di Brescello dalle 9:00 alle 10:00

Sul sito https://polizialocale.bassareggiana.it/ è stato attivato un calendario interattivo: https://polizialocale.bassareggiana.it/Novita/UFFICI-MOBILI-NELLE-FRAZIONI