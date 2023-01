Formigine, l’attività istituzionale diventa digitale

Come ampiamente condiviso, la gestione della pandemia da Covid19 ha portato conseguenze positive nell’approccio al digitale per le Pubbliche Amministrazioni.

Anche l’attività istituzionale del Comune di Formigine, della quale a inizio d’anno si stila un report, non è da meno, come spiega la presidente del Consiglio comunale Elisa Parenti: “Nello scorso mese di maggio, il civico consesso ha votato una modifica al regolamento dello stesso per permettere ai consiglieri di partecipare alle sedute anche se impossibilitati a presenziare per motivi di salute o lavorativi. Anche le commissioni e le conferenze dei capigruppo sono sempre telematiche. Si tratta di un Consiglio comunale al passo con i tempi, i cui lavori si sono sempre svolti nel rispetto dei diversi ruoli e cercando di condividere i percorsi”.

Sono state dunque 11 le sedute nel 2022, tutte trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Formigine, dove rimangono anche per la visione in differita. Alta la partecipazione dei 23 consiglieri, che hanno votato 104 delibere. 11 anche il numero delle sedute della conferenza dei capigruppo e 21 le commissioni sulle diverse tematiche amministrative.

Per quanto riguarda la Giunta, formata da sette assessori e presieduta dal Sindaco Maria Costi, si contano 56 sedute e 214 delibere votate: il numero più alto degli ultimi dieci anni. Numeri da record anche per l’attività amministrativa, rappresentata dalle delibere dirigenziali che ammontano a 825.