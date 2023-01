Comincia con una sconfitta interna il 2023 dell’Emil Gas Scandiano

Emil Gas Scandiano cede nel derby di C Silver ad una Pallacanestro Novellara sempre avanti nel punteggio. I padroni di casa riescono a riavvicinarsi nel punteggio sul finire del terzo quarto, per poi cedere definitivamente nel finale sotto i colpi dell’ex Doddi e di Ferrari. Tre i bianco-blu in doppia cifra, capitan Astolfi (18 punti), Levinskis (15) e Caiti (12).

EMIL GAS SCANDIANO-PALLACANESTRO NOVELLARA 68-77

EMIL GAS SCANDIANO: Mazzoli ne, Immovilli ne, Astolfi 18, Fontanili 8, Coslovi 2, Levinskis 15, Franzoni 5, Galvan 3, Taddei 5, Canovi, Caiti 12, Gualdi ne. All. Spaggiari L.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Frediani, Morini 5, Folloni 11, Rinaldi ne, Ferrari 16, Brevini 7, Spaggiari M. ne, Grisendi 2, Riccò 5, Malagoli 11, Doddi 20. All. Boni.

Arbitri: Sabatino di Piacenza e Salatti di Parma.

Note: parziali 17-30, 40-49, 59-61.