Centro d’iscrizione unico per tutte le scuole d’infanzia. Da lunedì si torna anche a giocare nei centri bambini e genitori

A Modena, dal 9 al 30 gennaio sono aperte anche le iscrizioni alle scuole dell’infanzia del sistema integrato formato dalle scuole comunali, della Fondazione Cresci@mo, statali, appaltate, convenzionate e aderenti alla Federazione Italiana scuole materne (Fism), a cui si accede tramite il Centro unico di iscrizione del Comune. Le iscrizioni vengono infatti gestite attraverso il Centro unico presso il Settore Servizi Educativi per ottimizzare i posti disponibili a livello cittadino.

Nei giorni scorsi le famiglie interessate sono state informate sulle modalità di ammissione per il nuovo anno scolastico. Inoltre, nelle pagine internet dedicate (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/scuola-dinfanzia-3-6-anni/iscrizione-alle-scuole-di-infanzia) sono presenti materiali informativi multilingua e videotutorial per supportare i genitori. Dalla stessa pagina si può accedere anche al sito (https://virtualopenday.comune.modena.it/) per iscriversi agli open day che consentono di visitare le strutture e conoscerne l’offerta educativa; collegandosi è infatti possibile prenotare le visite per gli open day in presenza e visualizzare le varie sedi.

Possono iscriversi al primo anno delle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2020 residenti con almeno un genitore sul territorio comunale e anche i bambini non residenti le cui domande verranno però prese in considerazione solo dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti, sia nei termini che fuori termine.

L’orario di funzionamento delle scuole è solitamente dalle 8 alle 16, con possibilità di richiedere l’ingresso anticipato alle ore 7.30; in alcune strutture è possibile, inoltre, richiedere il prolungamento d’orario, di norma fino alle 18.

Le domande vanno presentate esclusivamente on line tramite credenziali Spid, Cie o Cns sul sito www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione. Nel territorio comunale esistono diversi punti dove è possibile avere un supporto sia per ottenere le credenziali Spid che per la presentazione della domanda di iscrizione. Per conoscere le modalità di accesso, i giorni e gli orari di apertura dei singoli punti di assistenza si possono consultare le pagine internet dei Servizi educativi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/supporto-e-assistenza-per-i-servizi-scolastici-online).

In fase di domanda i genitori possono indicare, in ordine di preferenza, fino a un massimo di sei scuole (due comunali/Fondazione, due statali, due convenzionate/appaltate/Fism). Per ogni scuola verrà elaborata una graduatoria, in ordine decrescente, in base ai punteggi assegnati, che determinerà l’assegnazione dei posti. I criteri per l’assegnazione del punteggio riguardano: la situazione famigliare (numero componenti il nucleo famigliare, eventuale disabilità presenti, assenza di un genitore); la situazione lavorativa dei genitori (orario di lavoro, sede fuori Modena, lavoro notturno, situazioni di mobilità o licenziamento); l’affidabilità dei nonni.

Nello stesso arco di tempo, per gli utenti già frequentanti, è possibile fare domanda di trasferimento ad altra scuola d’infanzia; le domande di trasferimento concorrono ai posti disponibili al pari delle nuove domande.

Entro il mese di aprile l’ufficio pubblicherà la graduatoria dei bambini ammessi che sarà consultabile sul sito del Comune nel “Portale InformaGenitore” utilizzando le credenziali Spid/Cie/Cns del genitore che ha presentato domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Ammissioni Scuole dell’Infanzia il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle ore 8.30 alle 13 (tel. 059/2032708-71-75) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: scuole.infanzia@comune.modena.it.

Lunedì 9 gennaio riaprono i Servizi integrativi dedicati all’infanzia: nei Poli Triva e Barchetta, a Momo e Strapapera novità e occasioni d’incontro diversificate per età

Lunedì 9 gennaio riaprono i Centri per Bambini e Genitori del Comune di Modena con tante occasioni ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale: l’offerta che il Settore Servizi educativi mette in campo per garantire risposte flessibili e differenziate alle famiglie e ai bambini.

Già dal 9 gennaio i Poli Barchetta (via Barchetta 75) e Triva (via Spontini 14) riprendono l’attività proponendo un calendario mensile specifico per ogni servizio e consultabile in internet (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi). Diverse sono infatti le modalità di funzionamento, tra le quali la presenza di bambini anche accompagnati da nonni o genitori in luoghi dove condividere momenti di gioco e di confronto.

Il Centro per bambini e genitori del Polo Barchetta, Primo Incontro (rivolto a bambini da 0 a 1 anno) riapre con il laboratorio “Piccole mani grandi scoperte” nel quale si propone ai bambini un’esperienza sensoriale di manipolazione di materiali naturali e di recupero. Si prosegue mercoledì 11 gennaio, con un’iniziativa rivolta alle mamme: il primo incontro di una serie di appuntamenti sul tema dello svezzamento dal titolo “Dal latte alle pappe”.

Sempre al Polo Barchetta, lo Stregatto, servizio dedicato a bambini dì età tra 1 -3 anni, inaugura il nuovo anno con uno spettacolo di burattini e di ombre cinesi tratto dall’opera “I musicanti di Brema”. Il 10 gennaio al Brucaliffo (per i bambini 3-6 anni) è previsto un laboratorio di manipolazione della creta, mentre da sabato 14 gennaio riprendono anche i sabati mattina del Brucaliffo rivolti a genitori e bambini dai 3-6 anni. L’ingresso agli eventi è gratuito e su prenotazione; i vari servizi sono aperti da lunedì a sabato mattina e nei pomeriggi di martedì e mercoledì. Per informazioni e prenotazioni occorre telefonare al numero 059 2034108 per Stregatto 1-3 anni e Brucaliffo e allo 059 2034074 per Primo Incontro.

Parallelamente, al Polo Triva riapre il Centro per Bambini e Genitori con tante attività di gioco; Primo Incontro (per i piccoli della fascia 0-1 anno) da martedì 10 gennaio propone “Suoni saporiti, profumi colorati”, un laboratorio nel quale attivare i sensi di bambini e genitori per condividere emozioni e parole. Al Bianconiglio il 9 gennaio ci si ritrova per fare insieme esperienze di manipolazione con la farina gialla, mentre martedì 10 gennaio il Bianconoglio trasforma tutti in esploratori con “Un villaggio per crescere” per conoscere un nuovo spazio cittadino e partecipare ad una speciale uscita all’emporio sociale Portobello, dove ci sarà la lettura dell’albo illustrato “Giulio coniglio e la neve” e a seguire un laboratorio creativo. Da mercoledì 11 gennaio riprende anche l’attività de il Sognalibro con le storie in valigia dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’ingresso alle iniziative è gratuito, per informazioni e prenotazioni: tel. 059 364135.

Per restare aggiornati sulla programmazione dei Centri per bambini di Polo Barchetta e Polo Triva si può consultare la pagina Instagram bambinigenitori.

Inoltre, da lunedì 9 gennaio sarà nuovamente possibile contattare il Centro Infanzia MoMo (tel. 059 235320 dalle 9 alle 12; mo.mo@comune.modena.it, Instagram momo_centroinfanzia) per prenotare la partecipazione alle attività che ripartiranno già il giorno successivo. Ricco il programma dedicato ai bambini 0/3 anni che martedì 10 gennaio prende il via con il percorso sensoriale dal titolo “1,2,3 stella”.

Dal 9 gennaio, infine, riapre anche la ludoteca Strapapera, uno spazio offerto a bambini e ragazzi fino ai 18 anni per vivere momenti di gioco e socialità, in grado di proporre anche agli adulti che li accompagnano opportunità di aggregazione e dialogo. In giorni e orari diversi Strapapera accoglie bambini e ragazzi delle diverse fasce d’età (per informazioni: https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/insieme-rete-dei-servizi-integrativi/la-strapapera).