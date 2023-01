50+1, buon compleanno Nek

Come ha scritto lui stesso sui suoi social, “oggi ho la maggioranza, ovvero 50 + 1”. Filippo Neviani in arte Nek se lo chiedete a Wikipedia è un cantante, polistrumentista italiano che secondo i dati FIMI ha venduto dall’inizio della sua carriera più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Se lo chiedete in piazza “piccola” a Sassuolo invece, la risposta suonerà più o meno così. “Nek è un grande è uno di noi”. Proprio così, Filippo è di certo tra i nostri concittadini più illustri di sempre in ottima compagnia tra colleghi “sassolesi” che di mestiere sono stati o sono cantautori, sportivi e persino cardinali di Santa Romana Chiesa.

Compie 51 anni oggi dunque (6 Gennaio 1972), il ragazzo dagli occhi azzurri che ha portato Sassuolo in giro per il mondo con la sua musica e la sua professionalità. Quel ragazzo oggi è un uomo, un marito, un padre determinato a non farsi bastare tutto quello che la vita gli ha dato, ma deciso a combattere ancora soprattutto dopo la grande paura e sofferenza causatagli dall’incidente alla mano (Novembre 2020) che sembrava essere la fine della carriera da musicista. Di questo episodio della sua vita e molto altro è scritto nel suo secondo libro dal titolo “a mani nude” (edito da Harper

Collins) che vivamente consiglio a chi volesse conoscerlo davvero nel profondo.

La sua discografia (15 album in studio, tre raccolte, un album dal vivo e cinquanta singoli), si è da pochissimo arricchita di 50/30, un nuovo disco contenete una selezione di grandi suoi successi e il singolo inedito “La teoria del caos” in rotazione radiofonica dall’11 di Novembre scorso. Un progetto che comprende non solo il disco ma un nuovo tour attualmente in corso che porterà Filippo in concerto il prossimo 14 Gennaio 2023 a Bologna presso l’Europauditorium per poi approdare il 16 Gennaio al Parco della Musica di Roma e il 21 Gennaio al Teatro Colosseo di Torino. Sul palcoscenico e magari con uno strumento addosso, Filippo ha sempre dato il meglio di se anche se a essere sinceri le sue recenti conduzioni radiofoniche prima e televisive poi, lasciano più che intravedere una potenziale futura sua nuova carriera. In attesa però, ci godremo sul palco di Bologna tutta la sua anima musicale in una scaletta che sarà anche un bilancio (positivo) di una carriera.

Buon compleanno Filippo!

Claudio Corrado