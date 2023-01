150° anniversario della nascita di Francesco Zanardi, domani l’omaggio del sindaco Lepore

Domani venerdì 6 gennaio ricorre il 150° anniversario della nascita di Francesco Zanardi, sindaco di Bologna dal 1914 al 1919.

Alle 11 il sindaco Matteo Lepore renderà omaggio alla targa commemorativa apposta in via Fratelli Rosselli angolo via Don Minzoni sull’edificio che oggi ospita il MAMbo – Museo di Arte Moderna di Bologna e che un tempo era un forno del pane, fatto costruire da Zanardi con la funzione di panificio comunale per aiutare la popolazione durante la Prima Guerra Mondiale.

“Zanardi fu precursore di quel mutualismo che oggi è uno dei pilastri del nostro territorio – ricorda il sindaco Lepore -. Con il suo forno del pane diede vita ad un vero e proprio servizio pubblico per garantire a tutte le cittadine e i cittadini la possibilità di comprare il pane ad un prezzo accessibile e sottrarre questo bene di prima necessità ad ogni forma di speculazione. Una scelta all’avanguardia per il suo tempo, che tracciava un ruolo importante per il Comune nel garantire a tutti i cittadini, in particolare quelli più bisognosi, una vita dignitosa. Anche per questo abbiamo deciso di ricordarlo, nel 150esimo anniversario della sua nascita, proprio nel luogo che ricorda questo lascito politico della sua esperienza amministrativa, deponendo una corona di fiori”.