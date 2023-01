Incendio alla Cermag di Rio Saliceto: ingenti i danni

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato stamane la Cermag, azienda che produce ricambi per macchine agricole e giardinaggio nella zona industriale di Rio Saliceto. Le fiamme hanno interessato un capannone di 5.000 mq. Sei le squadre dei Vigili del fuoco al lavoro da Guastalla, Reggio, Luzzara e Carpi, con l’ausilio di autobotti ed autoscala. Presenti anche carabinieri e polizia locale.

L’azienda era in attività: gli operai presenti sono stati evacuati per tempo, non si registrano conseguenze per le persone. Ingenti invece i danni: all’interno gran parte dell’area interessata dalle fiamme è andata distrutta. Stando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero partite per cause accidentali. L’incendio è stato domato e ora è sotto controllo: al lavoro i tecnici Arpae per verificare eventuali conseguenze della dispersione dei fumi nell’aria.