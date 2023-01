Festa della Befana a Reggio Emilia con lo spettacolo “Fire soul” – Il rogo dell’Epifania

Si chiude con uno spettacolo “infuocato” il cartellone delle iniziative per le feste natalizie che ha visto protagonista il centro storico. Nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio alle 17 e alle 18 la città ospiterà per la prima volta lo spettacolo “Fire soul – Il rogo dell’Epifania” dove, grazie all’abilità di due esperti nell’arte del fachirismo, le fiamme saranno le regine assolute della piazza.

Il centro di Reggio celebra, per la prima volta, la festa dell’Epifania con il fuoco che simboleggia il tradizionale rogo a chiusura delle feste natalizie. L’abilità dei danzatori porterà in piazza un elegante spettacolo che ha già fatto tappa in diversi Festival europei riscuotendo grande successo. Dalle 17 di venerdì 6 gennaio in piazza Prampolini due bravissimi e abili artisti danzeranno e giocheranno con il fuoco dando vita a esibizioni che lasceranno tutti senza fiato. Si susseguiranno danza, lotta, acrobazie in un confronto a due che porterà alla pace finale coronata da alcuni effetti pirotecnici molto particolari e di grande suggestione.

Ore 17 – spettacolo di fachirismo e mangiafuoco con numeri affascinanti grazie all’utilizzo alternato di attrezzi come ventagli, catene e spade infuocate.

Ore 18.30 – spettacolo di fuoco in coppia con vere e proprie coreografie accompagnate da musiche emozionanti e numeri affidati a due artisti che con il fuoco daranno vita a spettacolari performance per lasciare tutti con il fiato sospeso.

L'iniziativa chiude il cartellone di eventi natalizi realizzato dall'Amministrazione comunale