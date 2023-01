Castelnovo Monti, nuova edizione del corso gratuito di yoga per donne in gravidanza

Il Centro per le Famiglie di Castelnovo Monti propone una nuova edizione del corso gratuito di yoga per donne in gravidanza, che grande interesse aveva suscitato lo scorso autunno.

Il corso si terrà dal 10 gennaio, tutti i martedì dalle ore 10 alle 11.30, presso la sede del Centro per le Famiglie in via XXV Aprile 1 (trasversale di via Don P. Borghi – Ex Centro Giovani) a Castelnovo.

L’iniziativa è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione. Per iscriversi al corso è possibile mandare una mail all’indirizzo centrofamiglie@unioneappennino.re.it, o telefonare al numero 340 4649682.