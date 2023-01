Mirandola festività natalizie: controlli straordinari da parte della Polizia Locale

Festeggiamenti svolti in piena sicurezza, anche grazie al lavoro di presidio e controllo del territorio svolto dalle Forze dell’Ordine. Va concludendosi un periodo di intenso lavoro anche per la Polizia Locale di Mirandola che, nel lasso temporale compreso fra la Vigilia di Natale (24/12) e il 1 Gennaio 2023, oltre alle tradizionali attività di competenza, ha effettuato un numero di controlli straordinari.

Nello specifico sono stati svolti:

n° 28 controlli sulla vendita e la somministrazione di fuochi artificiali commerciali;

n° 23 posti di controllo veicolare attraverso i quali sono stati ispezionati ben 241 veicoli e verificate 233 fra conducenti e passeggeri.

n° 71 accertamenti anagrafici

Sono state riscontrate 40 violazioni amministrative riscontrate nel corso dei nove giorni di controlli fra: soste vietate su piste ciclabili, soste vietate in corrispondenza di passi carrai, divieti di sosta, veicoli privi di revisione, mancati utilizzi della cintura di sicurezza, accertamenti di pneumatici esauriti per usura, mancanze di documenti al seguito, mancate precedenze e velocità eccessiva e non prudenziale.

A questi numeri vanno aggiunte le 520 scansionature di veicoli in transito, con l’intento di verificare la presenza di assicurazione e revisione.

“Tutte le forze dell’Ordine di stanza sul territorio hanno contribuito con il loro lavoro ad uno svolgimento sereno ed in piana sicurezza delle festività appena trascorse – commenta l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – Uno sforzo interforze che sottolinea, ancora una volta, come la prevenzione sia la miglior arma possibile nella difesa del territorio e nella ricerca continua della massima sicurezza per i cittadini.”