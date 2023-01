Il 6 gennaio torna la Befana in Teatro a Castelnovo Monti con “La Pastora”

Torna il 6 gennaio l’ormai tradizionale e atteso appuntamento per i bambini e le famiglie al Teatro Bismantova. Sarà La Pastora lo spettacolo che animerà il giorno dell’Epifania, venerdì alle ore 17 per la “Befana in Teatro”.

Lo spettacolo racconta una storia antica, dove i protagonisti sono un uomo e una donna incinta, senza soldi, lei su un’asina e lui a piedi, che devono raggiungere, per via di un censimento, il paese dove lui è nato.

A raccontare la vicenda è una pastora che, vedendo il bambino appena nato, in una stalla, su un mucchio di paglia, al freddo, torna a casa a prendere quello che ha: un sacco di lana.

È una storia che parla di solidarietà, quella semplice, diretta e umana, senza alcun secondo fine.

Saranno i bambini e il pubblico ad aiutare la pastora a far arrivare la lana a questo bambino di nome Gesù e al termine dello spettacolo metteranno in scena alcuni personaggi del racconto vivendo così la storia in prima persona.

La protagonista sarà Ilaria Gelmi: attrice, dal 1990 si forma con il Teatro delle Briciole di Parma, presso cui frequenta il Lab.Permanente fino al 1995. Dal 2000 al 2003 lavora con Terrammare Teatro (LE). Dal 2003 al 2005 frequenta il Corso biennale di alta formazione per attori presso l’Ert di Modena.

Lavora in Italia e all’estero (con numerose tournée in Sud America). Nel 2018 vince il Premio della Giuria Diverse Visioni al Minimo Teatro Festival di Palermo con il corto teatrale “La scommessa”. Nel cinema ha lavorato con Pupi Avati (“Il cuore grande delle ragazze”), Paolo Virzì (“Tutti i santi giorni”), Christian Spaggiari (“La rugiada si San Giovanni”), Giorgio Diritti (“Volevo nascondermi”). Ha partecipato anche a varie fiction.

L’ingresso è libero per bambini fino a 12 anni. 3 euro per ragazzi ed adulti. Per info www.teatrobismantova.it, tel. biglietteria 0522 614078.