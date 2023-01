Furto con spaccata presso un distributore di carburante a Sant’Ilario d’Enza

Intorno alla mezzanotte i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, allertati da una passante, sono intervenuti su via Emilia a Calerno, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno degli uffici di un distributore di benzina.

Ignoti, dopo aver infranto la vetrata della porta di ingresso, si erano introdotti all’interno asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, un computer portatile e una macchinetta per fare il caffe. Complessivamente i danni sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.