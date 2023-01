Corale Puccini in concerto, burattini e befana per i più piccoli a Maranello

La magia dei burattini e l’emozione dei doni per i più piccoli insieme ad Avap, la suggestione della musica sacra e dei brani classici più famosi per gli adulti, interpretati dalla Corale Puccini. A Maranello le Festività si concludono quest’anno con due appuntamenti, per tutte le età ed entrambi ad ingresso gratuito.

Si comincia venerdì 6 gennaio al mattino, nel giorno dell’Epifania, presso l’Auditorium ‘Enzo Ferrari’, dove l’associazione modenese ‘I burattini della Commedia dell’Arte’ metteranno in scena per due volte lo spettacolo ‘Babba Natale ha perso il senno’, alle 10 e alle 11.30. L’ingresso è gratuito, non servono prenotazioni ed ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto.

Dopo lo spettacolo i bimbi riceveranno la calza della Befana e un libro donato dalla Biblioteca Mabic, per un’iniziativa curata dal Comune insieme ad Avap.

Domenica 8 gennaio, nel pomeriggio, l’appuntamento è invece fissato per le 16 presso la Chiesa Parrocchiale di San Biagio, dove la prestigiosa Corale Puccini terrà il proprio Concerto dell’Epifania. Verranno eseguiti noti brani sacri, classici, lirici e a tema natalizio, sulle orme di autori quali Beethoven, Bach, Bizet, Verdi, Gomez e Handel.

Alla direzione della Corale, all’organo e al pianoforte si alterneranno Francesco Saguatti e Simone Guaitoli, Gian Marco Malagoli sarà impegnato alla tromba, Matteo Rovatti alle percussioni, affiancati dalla soprano Yoriko Okai.