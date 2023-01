BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “A seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe, ho avviato una procedura d’urgenza per la revoca dell’immunità di due membri del Parlamento europeo. Non ci sarà impunità. Nessuna”. Così su Twitter la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in merito allo scandalo Qatargate.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).