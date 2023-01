La Direzione dell’Azienda USL di Reggio Emilia informa che sabato 7 gennaio 2023 il Padiglione Morel in via Amendola n.2 a Reggio Emilia, con i relativi servizi amministrativi centrali, osserverà la chiusura per l’intera giornata.

I servizi al pubblico Cuptel e SAUB, chiusi in quella data, riprenderanno regolare attività a partire da lunedì 9 gennaio secondo gli orari consueti.