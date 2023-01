Al Teatro Asioli di Correggio la Compañía de Circo “eia” con NUYE

Giovedì 5 (ore 20.30) e venerdì 6 gennaio (ore 17), al Teatro Asioli di Correggio, arriva dalla Catalogna il nuovo circo della pluripremiata Compañía de Circo “eia” che presenta la nuova creazione Nuye, già premiata come miglior spettacolo di circo 2022 dalla prestigiosa rivista spagnola Zirkolica.

Lo spettacolo per sei acrobati è creato e interpretato da Luca Bernini, Francesco Germini, Laia Gómez Iglesias, Abby Neuberger, Maiol Pruna Soler, Ona Vives Pérez, con regia di Roberto Magro e Armando Rabanera Muro, e vede nello staff creativo artisti provenienti da tutta Europa (per scene, coreografie, musiche, luci…), così come è pan-europea la produzione (Spagna, Francia, Belgio, Austria, Italia, Svizzera).

Equilibrio, fiducia, rischio, separazione, ricongiunzione: di questo “si parla” in questa originalissima proposta circense e coreografica. Tecnica del mano a mano, trampolini, colonne umane e giochi icariani si alternano su una scena occupata da una parete che prende vita, con buchi, botole, porte e che, come i performers, ha molte facce. Con tredici anni di esperienza e quattro creazioni con più di 700 repliche in 18 paesi, la Compañía de Circo “eia” rappresenta una delle compagnie di riferimento del panorama del circo contemporaneo spagnolo ed europeo. La compagnia è già stata ospite del Teatro Asioli con il precedente spettacolo Intarsi.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

Biglietti: Euro 18 – 8 (fino a 12 anni)

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.