La Polizia rinviene autovettura con cocaina in dosi pronte per lo spaccio

La collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato ha consentito di riportare un ulteriore significativo risultato in area stazione storica: in Questura, infatti, sono pervenute alcune segnalazioni in ordine ad uno strano via-vai notato in via Vecchi.

Gli approfondimenti investigativi effettuati dalla Squadra Mobile hanno consentito di individuare un’autovettura sospetta parcheggiata nella via, ed intestata ad un soggetto, dimorante in provincia, intestatario di plurime autovetture che risultano, però, essere nella disponibilità di pregiudicati.

Gli investigatori della Questura, poi, dall’esterno del mezzo, hanno notato, sul veicolo un piccolo bilancino elettronico tradizionalmente utilizzato per pesare lo stupefacente. Gli agenti hanno così deciso di effettuare una perquisizione all’interno del mezzo rinvenendo, nel bagagliaio, 71 grammi lordi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la cessione. Le attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica, sono indirizzate ora, ad identificare l’utilizzatore dell’autovettura e, quindi, il soggetto che ha occultato sul mezzo le dosi di cocaina pronte per lo spaccio.