Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate dalle 4 di questa mattina per l’incendio in una azienda di distribuzione e lavorazione carni a Castelnuovo Rangone in via Montanara in prossimità della rotonda con via della Pace. Le fiamme hanno interessato una centrale termica con il rischio di propagazione al capannone adiacente. Estinto l’incendio ora sono in corso le operazioni di verifica e controllo.