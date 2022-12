Vergato festeggia le nozze d’oro di 97 coppie

Una festa per celebrare una unione d’oro. Il comune di Vergato, riprendendo un’iniziativa che le precedenti amministrazioni promuovevano a fine mandato, ha consegnato le pergamene ricordo a tutte le coppie che nel 2022 hanno festeggiato le Nozze d’Oro.

Alla festa, che si è svolta nella sala polivalente del Centro Sociale “Franco Nanni” 2022, il sindaco, Giuseppe Argentieri, ha invitato anche le coppie che avevano già raggiunto lo stesso traguardo negli anni 2020 e 2021, per le quali, causa le restrizioni Covid, non era stato possibile ritrovarsi in presenza. Sono state invitate 97 coppie e alla cerimonia hanno partecipato una sessantina di coppie, alcune delle quali accompagnate da figli e nipoti. Al termine della consegna delle pergamene, è seguito un piccolo rinfresco con lo scambio degli Auguri di Natale. Un ringraziamento va rivolto ai volontari del Centro Sociale che, assieme a Francesco, video maker di GPS Turismo, hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento.

“Appena abbiamo potuto abbiamo omaggiato le coppie che risiedono nel nostro territorio e che hanno raggiunto i 50 anni di matrimonio. Un traguardo importante per loro, i loro familiari, ma anche per tutta la nostra comunità in un momento in cui tutto sempre effimero o sfuggente” ha dichiarato il sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri