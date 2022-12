Segnalata la presenza di lupi a Vallurbana

Questa volta, oltre ai post sui social, tra i quali quello del Sindaco Gian Francesco Menani, ci sono anche immagini. E’ allarme a seguito dell’avvistamento di alcuni lupi nella zona di Vallurbana, non lontanissimi dallo Sporting Club Sassuolo né dall’abitato di San Michele e nemmeno, a conti fatti, dalla provinciale che sale verso Prignano.

Qualcuno è anche riuscito a fotografare un esemplare, postando l’immagine sui social ed invitando alla prudenza. Non è tuttavia, il primo avvistamento del genere: già una ventina di giorni fa post di identico tenore segnalavano la presenza di lupi sempre in quella zona come in zona Pista, a ridosso delle campagne che degradano verso il parco fluviale.