Prevalenza di cielo molto nuvoloso per nubi basse con foschie dense e nebbia al mattino con possibile attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio. Non è esclusa qualche debole pioggia o pioviggine lungo i crinali appenninici emiliani. Temperature pressoché stazionarie con valori minimi compresi tra i 7 e 10 gradi e massimi attorno a 11/12 gradi. Venti deboli di direzione variabile in pianura, sud-occidentali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)