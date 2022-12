Pavullo: i carabinieri intervengono per una lite in famiglia e arrestano un uomo per droga

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo hanno arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Modena un uomo di 42 anni ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali aggravate e porto di strumenti od oggetti atti ad offendere.

I Carabinieri, intervenuti presso l’abitazione dell’uomo per una lite in famiglia, lo hanno trovato in possesso di 4 coltelli da cucina e 26 gr. di cocaina. Nella medesima circostanza, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, un giovane di 28 anni, non direttamente coinvolto nella vicenda ma in contatto con l’arrestato, trovato in possesso di 55 gr. di hashish e 3 di marijuana.