Aperto il bando per il Servizio Civile Universale a Formigine

Pubblicato il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale: A Formigine, come negli altri Comuni del Distretto ceramico, le attività faranno riferimento al progetto “Aiutare per crescere 2022” presentato da ASC, ente capofila per il territorio. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata il 10 febbraio 2023 alle ore 14 e potranno candidarsi tutti i ragazzi dell’Unione Europea e i giovani non comunitari regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni.

Per quanto riguarda Formigine, i posti da assegnare sono 5 di cui uno da destinare al Servizio Istruzione, uno all’Ufficio Comunicazione, uno all’Ufficio Europa, uno allo Sportello del Cittadino e uno al Servizio Ambiente. I candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente in modalità online attraverso la piattaforma nazionale DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone, accedendo con SPID all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e, per quel che riguarda Formigine, scegliere l’opzione che interessa tra quelle presenti relativa al Comune (attraverso il medesimo sistema informatico è possibile anche fare richiesta di servizio presso le associazioni del territorio formiginese che partecipano al SCU).

L’inizio del servizio è previsto a maggio/giugno 2023 per una durata di 12 mesi. Le ore di servizio settimanale saranno 25, a fronte di una retribuzione mensile di 444,30 euro. Per maggiori informazioni, si segnala che martedì 17 gennaio 2023 alle ore 18 è in programma un incontro online aperto a tutti i giovani interessati: per iscrizioni e per ricevere il link inviare una mail all’indirizzo reggioemilia@ascmail.it. “Progetti di questo tipo – commenta il Vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Simona Sarracino – rappresentano una preziosa opportunità per i nostri giovani, che così possono vivere un’esperienza di servizio alla comunità e di formazione per la loro crescita personale e professionale. Proposte che si aggiungono ad altri percorsi come i tirocini universitari e l’alternanza scuola-lavoro”.