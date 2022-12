Roulotte distrutta dal fuoco nella notte a Bagnolo in Piano

Poco dopo la mezzanotte un incendio ha interessato una roulotte nel campo nomadi attrezzato in via Fornaci a Bagnolo in Piano. Sul posto i Vigili del fuoco di Reggio Emilia con due squadre e i carabinieri della stazione di Correggio.

Terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, gli operanti hanno accertato che le probabili cause dell’incendio erano da attribuire al corto circuito di un termosifone elettrico acceso per riscaldare gli ambienti. L’unico occupante, un 47enne residente a Bagnolo che si trovava all’interno, accortosi dell’incendio è uscito dalla roulotte, poi distrutta dalle fiamme, senza fortunatamente riportare conseguenze.