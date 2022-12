Prosegue la campagna di controllo dei Carabinieri per garantire la sicurezza degli utenti delle strade

Il 25 dicembre poco prima delle 22.00, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, impegnati in uno dei predisposti servizi di controllo e sicurezza della circolazione stradale e degli utenti delle strade della provincia, hanno fermato per il controllo un’autovettura di piccola cilindrata, la cui conducente, una 43enne, è risultata sotto l’influenza dell’alcool, con un tasso alcolemico quadruplo rispetto al limite consentito.

La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena e la patente di guida le è stata ritirata per la sospensione.

I servizi per la prevenzione dell’incidentalità stradale e per la prevenzione delle condotte di guida più pericolose per la sicurezza saranno ripetuti in occasione delle prossime Festività di Capodanno, sulla viabilità urbana ed extraurbana, principale e secondaria, secondo una pianificazione approntata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena.