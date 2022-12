Guastalla: esposti nel cortile coperto di palazzo Ducale i progetti vincitori del concorso “MIRC 2022”

Il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano e il Comune di Guastalla, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, dell’Osservatorio del Paesaggio Bassa Reggiana, di UNESCO MAB Po Grande, dell’Unione Bassa Reggiana e di ViVi il Verde, il 6 Ottobre scorso hanno presentato pubblicamente gli esiti del concorso internazionale di idee “MIRC 2022 | GUASTALLA. DESIGN COMPETITION FOR THE ANCIENT GARDEN OF DUCAL PALACE”.

La gara di architettura, rivolta a studenti e neolaureati under 35 delle Università italiane e internazionali di Architettura, Design, Ingegneria, Paesaggio e Urbanistica, proponeva ai partecipanti di sviluppare idee e progetti per affidare una nuova identità al Giardino Storico del Palazzo Ducale di Guastalla, oggi privato dei segni e del ruolo che lo hanno caratterizzato nel tempo.

Hanno concorso 162 studenti provenienti da 21 Paesi – Austria, Albania, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia, Egitto, Filippine, Francia, Georgia, Gran Bretagna, Grecia, India, Iran, Italia, Messico, Libano, Sudafrica, Spagna, Turchia, Vietnam – iscritti a 17 Istituti Universitari nel mondo, che hanno elaborato 55 progetti.

La Giuria Internazionale, composta da cinque architetti e docenti di fama – Jean-Philippe Garric, Anna Lambertini, João Nunes Ferreira, Andrea Rinaldi, Matteo Sfriso, ha selezionato 3 vincitori, 2 menzioni d’onore e 4 premi speciali.

Questi progetti sono esposti nel cortile d’onore di Palazzo Ducale e rimarranno visibili a tutti i cittadini e ai visitatori almeno fino a fine gennaio 2023.

Qui di seguito i Premi Speciali della Giuria con le motivazioni che descrivono il focus di ogni progetto:

Il PREMIO SPECIALE “GIOCO” è stato conferito dalla Giuria al progetto redatto dal GRUPPO 2MT8NR (Viola Dorigo, Laureata, POLIMI_POLO DI MANTOVA e Federico Pedrezzani, Laureato, POLIMI_POLO DI MANTOVA) per l’interessante spunto – che è anche punto di partenza per il progetto – colto nel punto di vista dei bambini . I bambini, giovani fruitori dello spazio pubblico, leggono la città nelle sue forme elementari e restituiscono attraverso il disegno simbolico le attese e le aspirazioni delle generazioni in divenire, mentre i giovani architetti, seduti su una giocosa altalena, tracciano i segni della trasformazione oscillando tra storia e contemporaneità.

Il PREMIO SPECIALE “RELAZIONI-INTERAZIONI” è stato conferito dalla Giuria al progetto redatto dal GRUPPO FH1KRO (Corrado Kay Hwa Severino, Studente, POLIMI_POLO DI MANTOVA, Luca Quadro, Laureato, POLIMI e Riccardo Migliorini, Laureato, POLIMI per l’interessante premessa analitica al progetto, che mette a confronto i molti palazzi storici delle terre gonzaghesche e i loro spazi aperti, i giardini, le corti e i patii, e investiga sugli spazi della collettività in Guastalla, cercando nella storia le ragioni per una composizione che sembra attraversare i secoli e intessere nuove relazioni tra persone e spazi, tra personaggi e monumenti, in passato come ora.

Il PREMIO SPECIALE “RICERCA” è stato conferito dalla Giuria al progetto redatto dal GRUPPO JFVNQ5 (Giacomo Dal Ben, Laureato, POLIMI_POLO DI MANTOVA e Raffaele Dongili, Laureato, POLIMI_POLO DI MANTOVA) per il significativo lavoro di analisi compiuto sulla composizione e sulla forma del Palazzo Ducale e per la ricerca condotta sulla storia della grande architettura gonzaghesca . Il confronto con Palazzo Te a Mantova ha suggerito le possibili strategie di intervento e la stesura del vocabolario di segni che il progetto ha mutuato dalla storia.

Il PREMIO SPECIALE “PAESAGGIO E PAESAGGI” è stato conferito dalla Giuria al progetto redatto dal GRUPPO TAAYRH (Tanvee Thapa, Studente, POLIMI_POLO DI PIACENZA, Vinayak Bhattacharya, Studente, POLIMI_POLO DI PIACENZA e Silvia Caremoli, Studente, POLIMI_POLO DI PIACENZA) per la particolare attenzione alla varietà delle essenze vegetali e l’articolazione degli spazi verd i, che allestiscono sequenze di stanze verdi dove la vita nello spazio pubblico urbano si fonda con i ritmi, i colori e le atmosfere dell’ambiente naturale.

Ed ecco i Progetti Primi Classificati e le Menzioni d’Onore:

Il PRIMO PREMIO è stato conferito al progetto redatto dal GRUPPO B94CEG: Mattia Moretti, Laureato, POLIMI, Gianluca Pelucchi, Laureato, POLIMI, Giulio Di Fuccia, Laureato, POLIMI.

Ad animare la moderna piazza-giardino , di cui il progetto del GRUPPO B94CEG intende preservare l’identità storica, sono nuove attività culturali e ricreative.

Il limite contiene e giustifica l’articolazione dei dislivelli e la varietà delle superfici naturali e artificiali che compongono il disegno.

Interessante per il rigore metodologico e progettuale, che poggia su una scrupolosa ricerca storica e sulla lettura attenta dei luoghi, la soluzione proposta riceve il plauso della giuria per la sua capacità di interpretare con semplicità e con equilibrato minimalismo, il programma di recupero e di valorizzazione.

Il SECONDO PREMIO è stato conferito al progetto redatto dal GRUPPO 0WTPQ5: Eleonora Giannetti, Laureata, SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, Giulia Gianpietro, Laureata, SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, Alexandre Gaudin, Laureato, ECOLE NATIONALE SUPERIOUR D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER.

L’acqua e l’“immagine del Po” , che abita storicamente i territori di Guastalla e che caratterizza i paesaggi e i modelli d’uso dello spazio, rappresentano i riferimenti più forti del progetto redatto dal GRUPPO OWTPQ5, giungendo a definire lo spazio aperto come “giardino liquido” , una sequenza di percorsi, piastre, aree verdi, spazi aperti al pubblico, abitati da essenze arboree che, nella loro varietà, si presentano, come attori, sul palcoscenico del giardino e sul fondare scenografico di Palazzo Ducale.

Il TERZO PREMIO è stato conferito al progetto redatto dal GRUPPO DDRZX7: Agostino Omini, Studente, POLIMI, Anna Setti, Studente, POLIMI e Samuele Palladino, Studente, POLIMI.

Pensato come “hortus conclusus” , storico spazio in cui hanno luogo gli antichi “riti della città”, il giardino contemporaneo pensato dal GRUPPO DDRZX7 è frutto di un’attenta analisi storica, che allinea le trasformazioni del sito nel tempo con quelle della città, cercando nella Storia le ragioni del suo stesso ruolo e della sua stessa immagine contemporanei. Rigore metodologico e astrazione compositiva sono gli elementi forti del progetto, combinati con pochissimi temi materici e figurativi, che accolgono insieme architettura e natura, i mondi animale, vegetale e minerale, cui l’uomo si accosta, solo timidamente introdotto nel progetto, osservato dall’alto, in una visione microscopica, nei suoi gesti e nei suoi spostamenti, come ciascuno degli elementi del componimento architettonico.

Una speciale MENZIONE D’ONORE “CONTEMPORARY PRESENCES INTO THE HISTORY” è stata conferita al progetto redatto dal GRUPPO 7SMAJQ (Nadia Paternieri, Laureata, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA). Riconfigurare e valorizzare sono gli obiettivi che muovono il progetto elaborato dal GRUPPO 7SMAJQ verso la riproposizione delle antiche forme e dimensioni dello spazio aperto, che nel corso del tempo hanno perso il loro primario riferimento. Il muro, che delimita e costruisce le corrette proporzioni spaziali, ridefinisce le relazioni tra il costruito e il suo intorno. L’analisi storica chiarisce e motiva la scelta di ricostruire ciò che è andato perduto nel tempo e quella, ancor più forte, nel moderno giardino, non di piantumare, non di piantare alberi, come in passato, ma punti luce… eleganti, composti abitanti di un vasto e sereno prato verde.

Una speciale MENZIONE D’ONORE “CONTEMPORARY SPACES INTO THE HISTORY” viene conferita al progetto redatto dal GRUPPO BZJN1X ((Livia Arianna Mazzetti, Studentessa, POLIMI_POLO DI MANTOVA, Fiamma Di Zitti, Studentessa, POLIMI_POLO DI MANTOVA ed Enrico Biasiolo, Studente, POLIMI_POLO DI MANTOVA).