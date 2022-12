Furto in bar a Reggio Emilia, indagano i carabinieri

Ieri poco dopo le 10.00, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati dal titolare, sono intervenuti in via Martiri di Cervarolo curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Sul posto accertavano che ignoti ladri, nella notte, dopo aver forzato una finestra posta sul retro, si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, 200 euro in contanti dal registratore di cassa. I danni cagionati per la perpetrazione del furto sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.