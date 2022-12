Furto con spaccata all’interno di un forno a Correggio

Poco dopo le 5.30 di oggi, 28 dicembre, su richiesta del titolare, i carabinieri della stazione di Correggio, sono intervenuti in paese in via Repubblica, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un forno. Ignoti ladri, nella notte, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso, si sono introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, una cinquantina di euro in contanti dal registratore di cassa e generi alimentari in corso di esatto inventario. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri correggesi hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.