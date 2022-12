Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 28 dicembre 2022

In prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso per nubi basse o nebbie, con possibilità di residue deboli piogge sulla Romagna tra la notte ed il primo mattino e con schiarite nelle ore centrali della giornata soprattutto sulle aree pianeggianti. Tendenza ad aumento della nuvolosità in serata. Temperature minime pressoché stazionarie, comprese tra 5 e 7 gradi; massime in lieve diminuzione sul settore centro-occidentale, con valori tra 9 e 11 gradi. Venti deboli in prevalenza tra ovest e nord-ovest, tendenti in serata a disporsi da sud-ovest lungo i rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)