Cielo in prevalenza molto nuvoloso con nubi basse e/o nebbia solo in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Possibilità di deboli piogge o pioviggini sui rilievi occidentali nel corso della giornata. Temperature minime con valori compresi i tra 7 e 10 gradi. Massime comprese tra 9 e 11 gradi. Venti deboli di direzione variabile in pianura, deboli, prevalentemente sud occidentali, sui rilievi. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)