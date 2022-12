Presidente Germini: “2022 anno molto positivo. Con la nostra nuova struttura seguiamo ogni atleta con più qualità”

Si chiude il 2022 per il Roller Hockey Scandiano a livello agonistico ma continueranno anche nella pausa natalizia gli allenamenti in vista della ripartenza nel weekend del 7 gennaio. Qualche giorno di pausa a cavallo delle feste dell’ultima settimana dell’anno per ricaricare le pile e riproporsi con la stessa determinazione dell’anno che si va a concludere.

Le parole del Presidente Giorgio Germini “Un bilancio molto positivo per il 2022, culminato con il terzo posto nelle finali di Campionato Italiano Under 19 che abbiamo ospitato qui al PalaRegnani. Anche il Roller Day ci ha dato grande soddisfazioni con le nostre nuove specialità di Skateboard e Freestyle. Creando una collaborazione a 360 gradi tra tutte le figure presenti in società, siamo riusciti a creare una sinergia che ha permesso di aumentare la qualità e la cura su ogni singola atleta. Il 2023 sarà ricco uguale di soddisfazioni, stiamo giocando bene in tutte le squadre dalla senior alla giovanile”.

Intervista completa: https://www.youtube.com/watch?v=GjIpvZivIa0

Altre tre vittorie del Settore Giovanile nello scorso weekend a completare un panorama giovanile da alta classifica in tutte le categorie giovanili. L’Under 17 ha vinto 13-1 a Pesaro, l’Under 15, sempre a Pesaro, ha vinto 11-0, mentre a Correggio vittoria per 10-4, mentre non ha giocato l’Under 11 per il rinvio del Correggio.

Classifica Under 19: Scandiano 7 punti, Correggio 5, Pico 1

Classifica Under 17: Scandianese 9, Correggio 9, Scandiano 6, Modena 3, Pesaro 0

Classifica Under 15: Scandiano 18, Modena 15, Pesaro 12, Correggio 3, Correggio Femminile 0

Classifica Under 13: Scandiano 12, Correggio 9, Correggio Femminile 6, Pico 1, Suzzara 1

Classifica Under 11: Correggio 12, Pesaro 9, Scandiano 4, Scandianese 3, Baraldi 3, Pico 1, Correggio Femminile 0

I RISULTATI DELLE ULTIME GARE

1 – Pesaro Under 17: Hazil, Selvaggio, Boniolo (C), Gasparini, Fattori – Hazil Y, Giusti – All. Barbieri

13 – Scandiano Under 17: Francia, Busani R, Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri S, Depietri R, Gilioli – All. Busani N

Marcatori: 1t: 3’06” Busani (S), 3’22” Ranati (S), 6’30” Busani (S), 7’45” Montecroci (S), 17’38” Montecroci (S), 19’59” Ranati (S) – 2t: 1’44” Boniolo (P), 4’52” Busani (S), 7’25” Busani (S), 8’04” Busani (S), 9’10” Busani (S), 14’12” Montanari (S), 17’34” Ranati (S), 19’40” Depietri (rig) (S)

0 – Pesaro Under 15: Tomassini, Boniolo (C), Gasparini, Hazil, Gasparini – Moroni – All. Barbieri

11 – Scandiano Under 15: Gilioli, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Depietra R, Barbieri S, Francia – All. Busani N

Marcatori: 1t: 4’03” Busani (S), 5’01” Ranati (S), 13’38” Busani (S) – 2t: 7’01” Montanari (S), 13’01” Montecroci (S), 13’32” Depietri (S), 14’36” Busani (S), 17’47” Montanari (S), 18’59” Montecroci (S), 19’32” Montanari (S)

4 – Correggio Under 15: Subazzoli (C), Tagliavini, Folloni, Holban, Munari – All. Tudela

10 – Scandiano Under 15: Francia, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri S, Depietri R, Gilioli – All. Busani

Marcatori: 1t: 9’06” Tagliavini (C), 12’40” Munari (C), 14’20” Munari (C), 14’34” Busani (S), 19’28” Busani (S) – 2t: 1’51” Montecroci (S), 4’11” Busani (S), 8’50” Montecroci (S), 11’40” Busani (S), 16’36” Montecroci (S), 17’05” Holban (C), 18’20” Montanari (S), 19’15” Busani (S), 19’30” Busani (S)