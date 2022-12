Natale a Sassuolo: le prossime iniziative

Proseguono anche in queste giornate di festa le iniziative sassolesi per festeggiare il Natale 2022 in città. Domani, sabato 24 dicembre, dalle 10 alle 12 e poi ancora dalle 16 alle 18,30 lungo le vie del centro, gli Hot Minds allieteranno la Viglia con canti natalizi.

Sempre domani, e poi ancora con l’apertura straordinaria il giorno di Natale dalle 15,30 alle 18,30, i più piccoli potranno ancora visitare il Villaggio di Babbo Natale, nella piazzetta di via via Pretorio dove sarà possibile anche fare un volo sulla città a bordo della Slitta di Babbo Natale.

Martedì 27 dicembre, a partire dalle 16,45 presso il Centro per le Famiglie, “LAB, aspettiamo il nuovo anno pitturando”.

Prosegue, poi, fino al 31 dicembre il concorso di Natale organizzato dal Comitato commercianti del centro storico “Da Sassuolo a Sharm El Sheikh”: per ogni acquisto di minimo 30€ nei negozi aderenti all’iniziativa, riceverai un biglietto per partecipare all’estrazione di più di 60 premi. Primo premio in palio: una vacanza di una settimana a Sharm El Sheikh per due persone.