Variazione orari Cup, Saub, Polifunzionali e Pre ricovero chirurgico nel reggiano

Festività, variazione degli orari d’apertura di alcuni sportelli previste per il periodo di Natale.

CUP, SAUB E SPORTELLI POLIFUNZIONALI

Nelle giornate di sabato 24/12 e di sabato 31/12

-Il servizio di prenotazione telefonica Cuptel (sia per visite con SSN che Libera Professione) sarà chiuso.

-Il servizio Saub di via Amendola sarà chiuso

-Gli sportelli Polifunzionali (Asmn) saranno aperti al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 12

-Gli sportelli Cup e Saub di C. Monti, Scandiano, Rubiera, Correggio (per Correggio anche Urp e segreteria), Guastalla, Montecchio (a Montecchio come di consueto), via delle Ortolane e Castelnovo Sotto chiuderanno alle ore 12.

Si ricorda che sarà comunque possibile prenotare visite ed esami attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, tramite il portale CUPWEB (www.cupweb.it) o la app gratuita ER Salute oppure presso le farmacie aderenti il circuito Farmacup o presso gli sportelli Medicup (i centri di prenotazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta).Coloro che dovranno effettuare pagamenti inerenti il Sistema Sanitario potranno utilizzare le riscuotitrici automatiche presenti nelle diverse sedi, il servizio informatico Pagonline oppure recarsi presso gli sportelli Intesa San Paolo.

PRERICOVERO CHIRURGICO SANTA MARIA NUOVA: chiusura uffici accettazione nei sabati 24 e 31 dicembre e 7 gennaio.