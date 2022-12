Sassuolo-Inter: al Mapei Stadium per l’Ospedale di Sassuolo

In occasione della partita amichevole Sassuolo-Inter che si giocherà giovedì 29 dicembre alle ore 17.00 al Mapei Stadium, si terrà una bellissima iniziativa in favore dell’Ospedale di Sassuolo: per ogni biglietto venduto verrà donato un euro alla raccolta fondi attivata dal Sassuolo Calcio con l’Ospedale per l’acquisto di un dispositivo per l’isteroscopia, procedura finalizzata a diagnosticare e trattare diverse condizioni patologiche femminili.

I biglietti sono acquistabili online nella sezione Biglietteria e presso i botteghini del Mapei Stadium il giorno della gara.

Invece Presso lo Store Sassuolo in Piazza Garibaldi saranno acquistabili i biglietti esclusivamente della categoria Promo (per ogni acquisto, di qualsiasi importo, effettuato presso lo Store si potranno acquistare fino ad un massimo di n. 4 biglietti alla tariffa Promo).

Per le info sulla partita cliccare qui.