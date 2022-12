Manovra, Renzi “Meloni e Conte due facce della stessa medaglia”

ROMA (ITALPRESS) – “Se al Parlamento togli la legge bilancio non c’è più la democrazia, non c’è più niente, cioè la Meloni ‘Unò nel dicembre 2019 attaccava Conte che faceva esattamente le stesse schifezze che sta facendo lei oggi”. Lo afferma il leader Iv Matteo Renzi in un video sui social. “Meloni e Conte sono due facce della stessa medaglia – aggiunge – quando la facevamo noi la legge di bilancio c’erano due letture parlamentari, c’erano emendamenti, discussione, dibattito, qui no, lavorano di notte, last minute, tagliano i soldi ai giovani per darli ai presidenti delle società di calcio e poi si lamentano che gli altri non sono coerenti. Incoerente è che Meloni all’opposizione sbraitava e quando è maggioranza fa quasi peggio di Conte”.

(ITALPRESS).